Кулижников: в ISU ничего не решат. Прекрасно видим, какие антироссийские настроения сейчас

Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, российский конькобежец Павел Кулижников поделился мнением, как завершится заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), которое проходит в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября.
«Сейчас идёт совет ISU? Да ничего там не решат. Прекрасно все видим, что происходит в мире и какие антироссийские настроения. Никакого просвета.
Хватает ли мне российских стартов, чтобы поддерживать желание продолжать? Нам платят зарплату, мы тренируемся и выступаем. Это рабочий процесс. В том сезоне я взял перерыв после шести лет, которые отпахал на высоком уровне, считаю, заслужил всё это, но были и те, кто предлагал снять меня со ставки в сборной», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».
Напомним, ранее стало известно, что в ISU лоббируют допуск белорусских спортсменов на турниры. У россиян же такой поддержки в организации нет.