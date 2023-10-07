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Кулижников: в ISU ничего не решат. Прекрасно видим, какие антироссийские настроения сейчас

Кулижников: в ISU ничего не решат. Прекрасно видим, какие антироссийские настроения сейчас
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Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, российский конькобежец Павел Кулижников поделился мнением, как завершится заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), которое проходит в Лозанне (Швейцария) с 6 по 8 октября.

«Сейчас идёт совет ISU? Да ничего там не решат. Прекрасно все видим, что происходит в мире и какие антироссийские настроения. Никакого просвета.

Хватает ли мне российских стартов, чтобы поддерживать желание продолжать? Нам платят зарплату, мы тренируемся и выступаем. Это рабочий процесс. В том сезоне я взял перерыв после шести лет, которые отпахал на высоком уровне, считаю, заслужил всё это, но были и те, кто предлагал снять меня со ставки в сборной», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что в ISU лоббируют допуск белорусских спортсменов на турниры. У россиян же такой поддержки в организации нет.

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