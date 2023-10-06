Татьяна Навка: в ISU боятся Россию, поэтому думают только над белорусами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на информацию, согласно которой в Международном союзе конькобежцев (ISU) рассматривают вопрос возвращения белорусских спортсменов на международные соревнования. Навка подчеркнула, что российские фигуристы не имеют подобной поддержки в организации, так как там боятся Россию.

«Приятно, что могут допустить хотя бы белорусских спортсменов. Если так случится, это будет хорошая новость. Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами. Я буду очень рада, если у них появится возможность выступать. Жизнь спортсмена коротка, каждый год может стать решающим для кого-то. Надеюсь, добро и разум победят и россиян тоже допустят. Конкуренция — двигатель прогресса. Чем она сильнее, тем лучше результаты. Советую всему миру смотреть в другом направлении», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Напомним, фигуристы из России и Беларуси отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.