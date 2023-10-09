Дизайнер рассказала о возможном участии Косторной, Щербаковой и Усачёвой в модном показе

Организатор Moscow Sport Fashion Day, дизайнер Алёна Куклычёва рассказала о планах по привлечению к участию в модном показе именитых российских фигуристов.

«Мы приглашали Алёну Косторную с Гошей Куницей, Анну Щербакову, Дарью Усачёву, но они на эту дату все куда-то разъехались. Но я думаю, что на какой-то Moscow Sport Fashion Day они точно придут. Девчонки все красивые, у всех хорошая форма. Я думаю, они будут очень хорошо смотреться на подиуме в дизайнерских костюмах. А для дизайнеров это будет просто счастье! Я даже не представляю, что будет, если одного из дизайнеров, который тут участвовал, будет представлять Анна Щербакова. Я думаю, что нет ничего невозможного», — сообщила Алёна Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.