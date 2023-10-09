«Косторная и Щербакова будут хорошо смотреться на подиуме». Высокая мода покоряет фигурку!

Фигурное катание и художественная гимнастика становятся всё ближе к высокой моде. Дизайнеры всерьёз вознамерились вывести спорт на подиум, и первым шагом на этом пути стал показ Moscow Sport Fashion Day. В рамках мероприятия дизайнеры из разных уголков России показали свои уникальные коллекции, которые презентовали юные фигуристки и гимнастки.

Алёна Куклычёва дизайнер, организатор Moscow Sport Fashion Day «Костюмы в спорте достойны большего, чем просто показа на соревнованиях. Хочется, чтобы дизайнеры показывали свой творческой потенциал. Когда клиент к тебе обращается, он немножко тебя ломает. Он даёт техническое задание и просит сделать всё под себя. У нас же дизайнеры специально готовили коллекции к этому показу — они несли себя в этих костюмах. В этом случае ты творец, ты показываешь, что можешь внести в эту сферу частичку себя и показать клиентам, как может быть ещё. Клиент об этом может даже не догадываться».

Презентовать костюмы в рамках модного показа — идея, которая уже давно напрашивалась в фигурное катание и художественную гимнастику. По сути, в этих видах спорта каждый костюм — это произведение искусства. Дизайнеры создают уникальные, чаще всего очень сложные и необычные наряды для спортсменов. Но должное внимание им пока что не уделяется. Организаторы Estet Fashion Week пытались исправить эту несправедливость, устраивая спортивный показ в рамках своей недели моды. Но отдельного мероприятия, посвящённого чисто спортивным костюмам, до этого момента не существовало. Алёна Куклычёва вместе со своими коллегами решила исправить этот момент.

«Я участвовала три года подряд в Estet Fashion Week, но это фактически не наш формат, не та аудитория. Люди туда всё-таки приходят посмотреть одежду, а тут мы со своими костюмами для спорта. В первый год вообще у всех был шок. К третьему году наша аудитория уже начала подтягиваться, особенно когда Алёна Косторная участвовала. Но всё равно не так, как здесь. Я понимала, что нужно создавать что-то своё. Мы, четыре дизайнера-организатора, я, Мария Багмет, Дарья Дмитриева и Татьяна Гунина, решили сплотиться и создать для дизайнеров со всей России такое мероприятие, на которое они смогут приехать и показать свои достижения. Если не мы, то кто-то это должен сделать. Потому что в нашей сфере нет таких мероприятий, нам некуда прийти», — рассказала Куклычёва «Чемпионату».

Эта идея нашла достаточно большой отклик — в дебютном показе поучаствовали 13 дизайнеров из разных уголков России.

Алёна Куклычёва лизайнер, организатор Moscow Sport Fashion Day «Дизайнерам из Москвы и Санкт-Петербурга проще пробиться, но и в других городах есть таланты. У нас были дизайнеры из Новосибирска, Анапы и других городов России, где эта ниша не так развита. А тут все собрались в Москве, показали свои коллекции, о них больше узнают. Дизайнеры смогут расширять свои горизонты и выходить на другие города, а может, и на другие страны. Будем работать над этим».

Собирается работать Алёна и над популяризацией спортивных показов с помощью фигуристок. В этот раз именитых спортсменок на подиум привлечь не удалось, но всё впереди. Куклычёва уже привлекала Алёну Косторную на подиум Estet Fashion Week, может, в будущем мы увидим и других фигуристок в роли моделей?

«Мы приглашали Алёну Косторную с Гошей Куницей, Анну Щербакову, Дарью Усачёву, но они на эту дату все куда-то разъехались. Однако я думаю, что на какой-то Moscow Sport Fashion Day они точно придут. Девчонки все красивые, у всех хорошая форма. Я думаю, они будут очень хорошо смотреться на подиуме в дизайнерских костюмах. А для дизайнеров это будет просто счастье! Я даже не представляю, что будет, если одного из дизайнеров, который тут участвовал, будет представлять Анна Щербакова. Нет ничего невозможного», — сказала Куклычёва.

Ну а посмотрев на опыт Алёны и её коллег, может, и спортивные федерации заинтересуются этой идеей. Только представьте, как было бы круто, если бы фигуристки и гимнастки презентовали свои костюмы не на соревнованиях, а на настоящем подиуме!