Хореограф школы Москвиной рассказала, как менялся стиль пары Бойкова/Козловский

Валерия Чистякова, хореограф школы Тамары Москвиной, рассказала, как менялся стиль чемпионов Европы 2020 года в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Могу сказать, что это совместная работа. Саша вообще очень открытая к новому, её интересуют танцы, она пробует себя в женственных стилях — ей это очень идёт. С ней никаких вопросов не было. С Димой было чуть-чуть посложнее, но он всё равно в это влился, ему впоследствии тоже было интересно и комфортно в этом работать. Главное, что это им подходит, они могут в этом себя чувствовать хорошо. Это дерзко, красиво, современно. Такое, безусловно, имеет место быть в фигурном катании», — сказала Чистякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Валерией Чистяковой выйдет сегодня, 10 октября, в 8:00.