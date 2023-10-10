Свищёв — о санкциях ISU: без россиян им легче получить призовые места

Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал действия участников совета Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне (Швейцария), который прошёл с 6 по 8 октября. Напомним, на совете организации не стали рассматривать вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, хотя он значился в повестке заседания.

«Во-первых, идёт суд у Валиевой. Отстранение может быть неким сигналом для арбитров. Во-вторых, они боятся конкуренции. Наши внутренние чемпионаты гораздо зрелищнее, техничнее и гораздо сложнее, чем нынешние чемпионаты мира и другие турниры. Без россиян им сейчас легче получить призовые места, потому что наши фигуристы наголову выше всех», — цитирует Свищёва ТАСС.

Напомним, в марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях решением ISU. Отсутствие решения о допуске российских спортсменов по итогам совета в Лозанне означает, что российские фигуристы пропустят и новый международный сезон.