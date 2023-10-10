Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано попробуют встать в пару

Бронзовый призёр чемпионата России сезона-2022/23 Елизавета Пасечник и триумфатор юношеской Олимпиады-2020 Дарио Чиризано попробуют встать в пару в группе тренера Анжелики Крыловой. «Ребята только будут пробоваться в моей группе. Сегодня они выходят на лёд первый день. Но ещё ничего не решено», — цитирует Крылову ТАСС.

Напомним, в межсезонье спортсмены остались без своих пар. В сентябре стало известно о распаде танцевальной пары Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова, тренировавшихся под началом Алексея Горшкова. Позднее появилась информация, что Некрасов будет выступать в паре с Василисой Кагановской.

Фигурист Дарио Чиризано представлял Россию в паре с Ириной Хаврониной, после распада дуэта в 2022 году Дарио пробовал кататься с чешкой Денисой Цимловой, но тандем не сложился из-за отказа ФФККР отпустить фигуриста в Чехию или Италию.