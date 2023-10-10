Камила Валиева восстановила четверной тулуп перед стартом Гран-при России

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в женском одиночном катании, восстановила четверной тулуп. На прошедших в сентябре контрольных прокатах национальной команды Валиева исполняла в своих программах только тройные прыжки. Видео с исполнением на тренировке четверного тулупа Валиева разместила в своём телеграм-канале.

Валиева внесена в список для участия в этапах Гран-при России в Казани (с 10 по 13 ноября) и Москве (с 24 по 27 ноября). Однако слушания дела фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые должны были завершиться 28 сентября, перенесены на 9–10 ноября, в связи с чем Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не исключила, что выступление Камилы будет перенесено на другие этапы соревнований.