«Была очень удивлена». Трусова — о поклоннике, подарившем ей цветы на льду в Самаре

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова, которая пропускает соревновательный сезон-2023/2024, вспомнила об инциденте на прошлогоднем этапе Гран-при России в Самаре, когда после завершения её выступления в произвольной программе на лёд выбежал поклонник с букетом цветов.

«Я была очень удивлена. Я только докатала произвольную программу, он выбежал на лёд, я не знаю, как он пробрался. Естественно, я не знаю, кто этот человек. Подарил мне букет, и мне ещё показывали: бери, бери букет. Никто не знал, что он думает, почему он так сделал, зачем. И я взяла букет, так на него посмотрела, сказала: «Спасибо». И всё, он ушёл. Букет оставила, конечно же, как и все подарки. Так, очень удивительно, необычно и страшновато чуть-чуть.

У него, по-моему, потом проблемы были дальше. Видимо, охранники не увидели, как пустили его», — сказала Трусова в «Прокат Show» на канале ОККО в You Tube.