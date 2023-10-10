Худайбердиева объяснила, почему они с Базиным пропускали финал Гран-при России — 2022/2023

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, объяснила, почему пара пропускала финал Гран-при России в сезоне-2022/2023.

«Мы изначально не думали, что туда поедем. У меня были определённые проблемы со здоровьем в начале года, связанные как раз с большой потерей веса от отравления, — на чемпионате России я болела. Я не каталась практически весь февраль: обследовалась и прочее. Но в какой-то момент мы подумали, что хотим выйти, я соскучилась по льду. Решили, что будем готовиться, но в итоге здоровье всё равно не позволяло приступить к полноценным тренировкам. К нам приехала Елена Анатольевна Чайковская и сказала: «Нет, вы лечитесь, готовьтесь к турниру «Русский вызов», всё, не надо, вы не едете на финал Гран-при», — сказала Худайбердиева в «Прокат Show» на канале ОККО в YouTube.