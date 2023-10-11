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Мишина — о Туктамышевой: Лиза собирается доезжать до всех соревнований

Мишина — о Туктамышевой: Лиза собирается доезжать до всех соревнований
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Татьяна Мишина, тренер группы Алексея Мишина, ответила на вопрос, как 26-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева планирует совмещать выступления на этапах Гран-при России и в шоу Евгения Плющенко.

«Лиза собирается доезжать до всех соревнований (смеётся). У нее это в планах и приоритете дальше. Других планов нет.

Не знаю, есть ли договоренность о том, что Лиза может пропустить шоу. Во всяком случае, организаторы шоу регулируют даты тех, кто участвует на стартах. Все должно быть хорошо», — приводит слова Мишиной Sport24.

Туктамышева заявлена на этапы Гран-при России в Красноярске (27-30 октября) и Москве (24-27 ноября). В сезоне-2022/2023 Елизавета стала бронзовым призёром чемпионата страны и финала Гран-при России.

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