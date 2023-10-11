Анна Щербакова и Егор Гончаров выиграли ритм-танец на этапе Гран-при среди юниоров в Уфе

В Уфе стартовали соревнования первого этапа Гран-при России по фигурному катанию. В соревнованиях юниоров после ритм-танца лидерство уверенно захватили Анна Щербакова и Егор Гончаров. Идущие вторыми Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин отстают от них более чем на шесть баллов.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Первый этап. Уфа

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Анна Щербакова / Егор Гончаров (Москва, «Сокольники») – 73,42.

2. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин (Москва, «Мечта») – 66,96.

3. Арина Горшенина / Илья Макаров (Москва, «Хрустальный») – 63,61.

4. Зоя Пестова / Сергей Лагутов (Москва, «Мечта») – 63,42.

5. Мария Сорокина / Арсений Антропов (Москва, «Хрустальный») – 58,72.

6. Юлия Чуркина / Борис Фролов (Москва, «Медведково») – 58,08.