Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова и Егор Гончаров выиграли ритм-танец на этапе Гран-при среди юниоров в Уфе

Анна Щербакова и Егор Гончаров выиграли ритм-танец на этапе Гран-при среди юниоров в Уфе
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе стартовали соревнования первого этапа Гран-при России по фигурному катанию. В соревнованиях юниоров после ритм-танца лидерство уверенно захватили Анна Щербакова и Егор Гончаров. Идущие вторыми Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин отстают от них более чем на шесть баллов.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Первый этап. Уфа
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Анна Щербакова / Егор Гончаров (Москва, «Сокольники») – 73,42.
2. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин (Москва, «Мечта») – 66,96.
3. Арина Горшенина / Илья Макаров (Москва, «Хрустальный») – 63,61.
4. Зоя Пестова / Сергей Лагутов (Москва, «Мечта») – 63,42.
5. Мария Сорокина / Арсений Антропов (Москва, «Хрустальный») – 58,72.
6. Юлия Чуркина / Борис Фролов (Москва, «Медведково») – 58,08.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android