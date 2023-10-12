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Худайбердиева/Базин и Зинина не включены в списки участников этапа Гран-при России в Уфе

Худайбердиева/Базин и Зинина не включены в списки участников этапа Гран-при России в Уфе
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Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников первого этапа Гран-при России сезона-2023/2024 в Уфе.

Примечательно, что из списка танцевальных дуэтов, заявленных на соревнования, исчезла пара Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. Также в списке не оказалось российской фигуристки Анастасии Зининой, которая была в изначальном распределении на этап Гран-при.

Напомним, серия Гран-при России стартовала накануне, 11 октября. До 13 октября соревноваться за звание сильнейших будут юниоры, затем на лёд выйдут члены взрослой сборной России. Их прокаты зрители увидят в выходные: 14 октября фигуристы выступят с короткими программами, а 15 октября — с произвольными.

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