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Анастасия Зинина не выступит на этапе Гран-при России в Уфе из-за травмы

Российская фигуристка Анастасия Зинина не сможет принять участие в первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе. О причинах снятия 16-летней фигуристки, являющейся призёром этапов международной серии Гран-при среди юниоров, рассказал её тренер Алексей Василевский.

«Анастасия снялась с турнира по состоянию здоровья — из-за травмы ноги. Это произошло неделю назад», — цитирует Алексея Василевского ТАСС.

Напомним, первый этап серии Гран-при стартует 13 октября 2023 года в столице Башкортостана Уфе. Соревнования продлятся до конца текущей недели, 13 октября за награды этапа будут бороться юниоры, далее в турнирную борьбу вступят члены взрослой сборной России. 14 октября зрители увидят короткие программы в их исполнении, а 15 октября — произвольные.