Худайбердиева сообщила, что они с Базиным выступят на этапе Гран-при России в Уфе

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным в танцах на льду, сообщила, что они выступят на первом этапе Гран-при России сезона-2023/2024 в Уфе.

После информации об исчезновении имён Худайбердиевой и Базина из списка участников соревнований спортсменка в своих соцсетях сообщила, что направляется в аэропорт, чтобы полететь в Уфу.

Ранее также сообщалось, что на первом этапе Гран-при страны не выступит российская фигуристка Анастасия Зинина. Она снялась с соревнований.

Напомним, серия Гран-при России стартовала накануне, 11 октября. До 13 октября соревноваться за звание сильнейших будут юниоры, затем на лёд выйдут члены взрослой сборной России. Их прокаты зрители увидят в выходные: 14 октября фигуристы выступят с короткими программами, а 15 октября — с произвольными.