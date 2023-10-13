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Объявлен предварительный список участников 2-го этапа Гран-при России

Объявлен предварительный список участников 2-го этапа Гран-при России
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Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников второго этапа Гран-при России «Сердце Сибири» в своём телеграм-канале. Соревнования среди взрослых пройдут 21-22 октября в Омске в ледовом дворце «G-Drive Арена».

Предварительный список участников

Женщины: Мария Агаева, Арина Видинеева, Алина Горбачёва, Вероника Жилина, Софья Захарова, Зарина Кашапова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Третьякова, Виктория Федянина, Людмила Фурсова.

Мужчины: Андрей Анисимов, Александр Бородин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Марк Кондратюк, Максим Петров, Михаил Полянский, Иван Попов, Егор Рухин, Семён Соловьёв, Михаил Терновский, Григорий Фёдоров.

Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алёна Косторная/Георгий Куница, Елизавета Кулешова/Владимир Следь, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Соревнования в танцах на этом турнире не запланированы.

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