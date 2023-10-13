Фигурист Рухин: хочется отобраться на чемпионат России, расти в профессиональном плане

Бронзовый призёр Первенства России 2021 года среди юниоров, призёр этапов юниорской серии Гран-при, фигурист Егор Рухин рассказал о своих спортивных целях в фигурном катании.

«Конечно, хочется отобраться на чемпионат России, но цель, помимо этого – расти в профессиональном плане, в скольжении, в прыжках. Чтобы был личный прогресс. Если он будет и если я буду показывать все свои возможности, то результат будет достойный», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

За последние два сезона Егор Рухин занял второе место на четвёртом этапе Кубка России (2020/2021), выиграл бронзу Первенства России (2020/2021), второе место на этапе ЮГП в России (2021/2022) и третье место на этапе ЮГП в Польше (2021/2022).