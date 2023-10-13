В ISU заявили, что полностью доверяют CAS в рассмотрении дела Камилы Валиевой

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что полностью доверяют Спортивному арбитражному суду (CAS) в рассмотрении допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Совет ISU принял к сведению сообщение для СМИ, опубликованное Спортивным арбитражным судом относительно разбирательства с участием ISU, ВАДА, РУСАДА и госпожи Камилы Валиевой, в котором сообщается, что слушания CAS были отложены и возобновятся 9-10 ноября 2023 года. ISU полностью доверяет CAS в разбирательстве», — приводит ТАСС заявление ISU со ссылкой на официальный сайт организации.

Напомним, в конце сентября проходили слушания по делу Валиевой, спортсменка принимала в них участие дистанционно. Однако затем CAS перенёс рассмотрение дела на начало ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.