«Главное — чистый прокат». Базылюк — о победе на юниорском этапе Гран-при России в Уфе

12-летняя российская фигуристка Маргарита Базылюк прокомментировала выступление на первом этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе. Спортсменка заняла первое место по итогам прокатов с короткой и произвольной программами.

«Я рада, что удалось поучаствовать в этих соревнованиях, для меня это большой опыт. Готовилась как обычно, катала программу, прыгала, вращалась, каталась, в общем, я довольна. Хотелось бы, чтобы всё получалось, но пока что так. Что сказали тренеры после проката? Сказали, что на тренировках катала лучше, а так в общем всё было хорошо. Эта победа – не самое главное, самое главное – чистый прокат. Я довольна прокатом, но всегда есть к чему стремиться. На сколько могу его оценить? Четыре с половиной, может быть лучше. Кто ориентир для меня в фигурном катании и в жизни? Все девочки хороши, я так считаю.

Как попала в фигурное катание? У меня старшая сестра занималась фигурным катанием, я смотрела на неё и просила маму, чтобы меня тоже отвели на каток. Ходила в коньках по дому, и она меня отвела (улыбается). Я была очень счастлива. Как оказалась в «Хрустальном»? Попросила маму, чтобы она отвела меня. Было ли страшно? Нет. Старшая сестра на четыре года старше, пока что она, к сожалению, не занимается. Она поддерживает меня, радуется моим успехам. Что страшнее — выступать или давать интервью? Не могу ответить (смеётся)», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.