Трофимова: Косторная давала напутствие перед выступлением на юниорском Гран-при России

Российская фигуристка Кира Трофимова прокомментировала выступление на соревнованиях юниоров на первом этапе Гран-при России в Уфе. Спортсменка заняла третье место.

«Достаточно хорошее выступление, я очень волновалась, потому что после короткой шла на третьем месте и хотелось его сохранить. В прокате есть помарки, которые нужно исправлять, но считаю, что прокат удался. Музыку выбирала я, давно её хотела, ещё с того сезона. Мне очень нравится под неё кататься, не думаю, что мне рано.

Как шла работа с Алёной Косторной? Мне очень понравилось работать, она ставит уникальные вещи, с ней как с хореографом понравилось работать. Поработали над обеими программами, больше над короткой. Над чем именно работали? И над руками, и над эмоциями, и над артистизмом. Саму программу не меняли кардинально, ставили руки, заполняли пустые места красивыми штучками. Сегодня с Алёной не общались. Давала ли она какое-то напутствие? Давала. Что сказала? Секрет (улыбается).

Меня вдохновляет Алёна Косторная, также Евгений Викторович Плющенко, равняюсь на своего главного тренера. На Евгению Медведеву равняюсь, очень нравится, как она катается. Очень красиво. На Александру Трусову, очень впечатляет её набор прыжков в программе. Много на кого равняюсь, так сразу всех не смогу перечислить.

Рискнула бы по примеру Косторной перейти в парное катание? Нет (улыбается). Не хочу в парное катание, мне очень нравится в одиночном. Если честно, боюсь кататься в паре. Не знаю, почему так, Алёна делилась с нами опытом, говорила, что это не так страшно, как все думают. Но я всё равно не хочу (улыбается)», — передаёт слова Трофимовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.