Вице-чемпионка юниорского Гран-при Принёва: всё равно, сравнивают меня с Трусовой или нет

Российская фигуристка Алёна Принёва высказалась о своём выступлении на соревнованиях юниоров на первом этапе Гран-при России в Уфе. Спортсменка заняла второе место.

«В принципе, я довольна своим прокатом. Доработаю, и всё будет лучше. Каскады в конце программы будут чище. Постараюсь и дальше показать свой максимум. Замечаю ли, что многие отмечают неюниорское катание? Вижу, как это пишут в соцсетях. Но лично мне о таком не говорят, я пока в юниорах, особо не акцентирую на этом внимание, мне ещё далеко до взрослых. Катаюсь в своё удовольствие, мне нравится.

Кто ставил программы на сезон? Хореограф Артём Федорченко. Очень благодарна ему за такие хорошие постановки. Он ставит сложные программы, надо их стараться вкатывать, уважаю его. Зову ли его по имени-отчеству? Нет (улыбается). Артём. Просто Артём.

Как отношусь к сравнениям с Сашей Трусовой? Вообще, мне всё равно, сравнивают меня или нет. Просто черты лица чуть-чуть похожи. Не попадалось такого, что пишут «Принёва и Трусова — близнецы». Попадались коллажи, где мы с Сашей в одном возрасте. Четверной лутц такой же классный, как у Саши? Его надо чуть стабилизировать и показывать на соревнованиях гораздо лучше.

Мои кумиры в фигурном катании — наши девочки, и довольно много. Выделю последнюю олимпийскую тройку — Камила Валиева, Саша Трусова и Аня Щербакова. Они мне очень нравятся. Стараюсь так же спокойно, как они, выходить на соревнования и делать свой максимум. Общалась ли с кем-то из них? Нет пока. Видела Сашу вживую, у меня есть фотография с ней», — передаёт слова Принёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.