Гран-при по фигурному катанию, сезон-2023/2024: расписание 1-го этапа, список участников

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Завтра, 14 октября, стартую соревнования взрослых на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Уфе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием и списком участников этапа в Уфе.

14 октября, суббота

13:00. Мужчины, короткая программа

14:45. Женщины, короткая программа

16:30. Танцы на льду, ритм-танец

15 октября, воскресенье

12:30. Мужчины, произвольная программа

14:30. Женщины, произвольная программа

16:30. Танцы на льду, произвольный танец

Участники первого этапа Гран-при России сезона-2023/2024 в Уфе

Мужчины, одиночное катание

1. Владислав Дворников

2. Макар Игнатов

3. Роман Кудлаев

4. Глеб Лутфуллин

5. Андрей Мозалёв

6. Андрей Мухортов

7. Владимир Ощепков

8. Даниил Постарнаков

9. Роман Савосин

10. Евгений Семененко

11. Иван Соболев

12. Дамир Черипка

Женщины, одиночное катание

1. Софья Важнова

2. Рената Губашева

3. София Захарова

4. Маргарита Ковалёва

5. Елизавета Куликова

6. Вероника Малышева

7. Анастасия Молчанова

8. Аделия Петросян

9. Мария Талалайкина

10. Анна Фролова

11. Анастасия Хахыртдинова

Танцевальные дуэты

1. София Качушкина/Марк Волков

2. Елизавета Кириллова/Илья Карпов

3. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев

4. Ксения Краусова/Даниил Корочкин

5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин

6. Александра Прокопец/Александр Васькович

7. Яна Трубинова/Владислав Шевнин

8. Ирина Хавронина/Девид Нарижный

9. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.