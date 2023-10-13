Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Угожаев стал победителем соревнований юниоров на первом этапе Гран-при России в Уфе

В Уфе на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 завершились соревнования юниоров. По итогам выступления с короткой и произвольной программами победу одержал фигурист Николай Угожаев. Спортсмен набрал 242,02 балла.

Второе место на турнире юниоров занял фигурист Эдуард Карартынян, набравший в сумме 234,58 балла. Третьим по итогам соревнований стал Илья Строганов. Спортсмен получил от судей 220,83 балла.

Фигурное катание. Гран-при России. Этап 1, Уфа.

Юноши

1. Николай Угожаев — 242,02 балла.

2. Эдуард Карартынян — 234,58.

3. Илья Строганов — 220,83.

4. Максим Автушенко — 214,42.

5. Кирилл Кропылев — 212,04.

6. Михаил Тихонов — 210,06.

7. Андрей Коцин — 209,20.

8. Тимофей Столяренко — 208,08.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.