Угожаев стал победителем соревнований юниоров на первом этапе Гран-при России в Уфе

В Уфе на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 завершились соревнования юниоров. По итогам выступления с короткой и произвольной программами победу одержал фигурист Николай Угожаев. Спортсмен набрал 242,02 балла.
Второе место на турнире юниоров занял фигурист Эдуард Карартынян, набравший в сумме 234,58 балла. Третьим по итогам соревнований стал Илья Строганов. Спортсмен получил от судей 220,83 балла.
Фигурное катание. Гран-при России. Этап 1, Уфа.
Юноши
1. Николай Угожаев — 242,02 балла.
2. Эдуард Карартынян — 234,58.
3. Илья Строганов — 220,83.
4. Максим Автушенко — 214,42.
5. Кирилл Кропылев — 212,04.
6. Михаил Тихонов — 210,06.
7. Андрей Коцин — 209,20.
8. Тимофей Столяренко — 208,08.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.