Гран-при по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Сегодня, 14 октября, стартуют соревнования взрослых на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Уфе. Турнир стартует с соревнований мужчин в одиночном разряде, которые пройдут во Дворце спорта.

Короткая программа начнётся в 13:00 мск.

На первом этапе Гран-при не будет спортивных пар, а только фигуристы-одиночники и танцоры на льду. Всего на турнире пройдёт шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара, Москва. Также в этом году не будет Суперфинала, вместо него будет Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.