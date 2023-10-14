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Гран-при по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Гран-при по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Сегодня, 14 октября, стартуют соревнования взрослых на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Уфе. Турнир стартует с соревнований мужчин в одиночном разряде, которые пройдут во Дворце спорта.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 1, Уфа
Мужчины. Короткая программа
14 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Короткая программа начнётся в 13:00 мск.

На первом этапе Гран-при не будет спортивных пар, а только фигуристы-одиночники и танцоры на льду. Всего на турнире пройдёт шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара, Москва. Также в этом году не будет Суперфинала, вместо него будет Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.

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