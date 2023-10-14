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Валерий Ангелопол поздравил Кагановскую с днём рождения, несмотря на скандальный разрыв

Валерий Ангелопол поздравил Кагановскую с днём рождения, несмотря на скандальный разрыв
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Российский фигурист Валерий Ангелопол поздравил бывшую партнёршу Василису Кагановскую с днём рождения. Сегодня, 14 октября девушке исполнилось 18 лет.

Ангелопол вместе с Кагановской в прошлом сезоне выиграли финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. После расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой, а Валерий отправился на поиски новой команды.

«Василиса, поздравляю тебя с твоим 18-летием, ты так давно этого ждала, и это наконец-то свершилось! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и всего, что сама себе пожелаешь! Пусть твои мечты сбываются, а всё плохое остаётся в прошлом! Будь счастлива, с днём рождения», — написал Ангелопол в своих социальных сетях.

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