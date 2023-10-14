Фигурист Михаил Коляда дебютировал комментатором на Первом канале

Серебряный призёр Олимпийских игр—2018 Михаил Коляда прокомментировал этап Гран-при России по фигурному катанию на Первом канале. Для Коляды это первый опыт в качестве комментатора.

«‎Очень здорово, потому что я вас (Максима Транькова и Александра Гришина) давно знаю. Очень интересно наблюдать соревнования за бортом. Когда мы обычно приезжаем на соревнования, я варюсь в этой каше, а сейчас я посмотрел немного с другого ракурса и понял, что фигурное катание развивается, и это очень хорошо, потому что для себя я открыл очень много неизвестных имён, и здорово, что у нас из регионов появляются такие спортсмены, на которых приятно смотреть. Во время соревнований ничего не смотрел, потому что меня это отвлекало. Я интроверт»‎, — сказал Коляда в эфире Первого канала.