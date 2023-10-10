Трусова — о Коляде: у всех свой выбор, когда приостановить карьеру, а когда продолжать

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова, приземлившая пять четверных прыжков в произвольной программе на Играх в Пекине, высказалась о приостановке карьеры Михаила Коляды, который вместе с национальной командой завоевал серебро Олимпиады в Пхёнчхане.

Сама Трусова не выступает на соревнованиях после этапов Гран-при России прошлого сезона. В контрольных прокатах национальной команды перед сезоном-2023/2024 Александра не участвовала.

«Я считаю, что у всех свой выбор и каждый может решить, когда ему приостановить карьеру, когда он хочет продолжать и так далее. Мише могу пожелать только удачи, и надеюсь, что он будет прекрасно выступать в шоу и радовать своих болельщиков своим катанием.

Чем мне запомнился Коляда? Я всегда за прыжки, за развитие технической составляющей фигурного катания, поэтому очень красивый был у него четверной лутц», — сказала Трусова в «Прокат Show» на канале ОККО в YouTube.