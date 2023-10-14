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Андрей Мозалев: не ожидал, что в Уфе будет столько народа

Андрей Мозалев: не ожидал, что в Уфе будет столько народа
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Чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в мужском одиночном катании Андрей Мозалев прокомментировал прокат короткой программы на первом этапе Гран-при России. Мозалев получил от судей 97,14 балла и занял промежуточное третье место.

«Казалось, что будет за сотку? Нет-нет. Я сразу знал, что не будет, потому что определённые косячки на вращениях, сделал не очень хорошо бедуинский — там свет попал или что, не доделал обороты и третий уровень получил. Но в целом в общем доволен. Я набираю форму, только начал сезон.

Поддержка публики? Всё слышал, очень круто. Я не ожидал от Уфы, что будет столько народа и такая поддержка», — передаёт слова Мозалева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.

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