Мозалёв: всё-таки надеюсь, что нас когда-то допустят до международных стартов

Чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в мужском одиночном катании Андрей Мозалёв поделился оптимистичными мыслями по поводу возвращения россиян на международную арену.

«Я всё-таки надеюсь, что когда-то нас допустят, поэтому пока буду работать и учить что-то новое, чтобы, уже выходя на международную арену, был на 200 процентов готов. Это новые прыжки, новые четверные, новые каскады, новые вращения. Усложнять дорожку, работать над этим. Да, мотивации хватает», — передаёт слова Мозалева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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