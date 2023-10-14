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Савосин: понимал, что могу выбить сотку. Первому месту не удивился

Савосин: понимал, что могу выбить сотку. Первому месту не удивился
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Российский фигурист Роман Савосин дал комментарий о своём прокате после завершения этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе.

«Я рад. Просто рад, что вернулся и так хорошо получилось проехать. Насколько изменилась мотивация после перерыва? Подход немножко изменился, восприятие того, ради чего я катаюсь, тренируюсь, выступаю. Мне сейчас это больше в удовольствие — наверное, я больше для себя катаюсь, а не на результат. Получаю от выступлений большое удовольствие.

На турнире в Москве я не очень откатался. Для первого старта в сезоне, конечно, неплохо, [хотя] были помарки. Сегодня уже было лучше. Но сегодня всё равно было больше ощущение, что это первое соревнование после долгого перерыва. В Москве турнир был больше подготовительный.

Ожидал ли, что выбью сотку? Я понимал, что могу. Первому месту, честно, не удивился. Знаю, на что я способен, но не всегда, к сожалению, получается это показать»‎, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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