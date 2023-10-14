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«Пожалейте меня». Евгений Семененко – на предложение попробовать прыгнуть пятерной

«Пожалейте меня». Евгений Семененко – на предложение попробовать прыгнуть пятерной
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Чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко оценил свой прокат короткой программы на первом этапе Гран-при России, который проходит в Уфе. Семененко набрал 97,74 балла и занял промежуточное второе место.

«Прокат для первого соревновательного, считаю, неплохой. Первый прыжок немножко перекрутил (улыбается). Мне кажется, слишком хорошо взлетел — и из-за этого дальше пошёл. Готов ли попробовать пятерные? Нет, пожалейте меня (смеётся).

Нестандартный образ? Сложная передача образа в короткой программе. Главное — не переборщить, показать все эмоции. Как сейчас дела со здоровьем? Боюсь сглазить.

Принципиально ли победить здесь? Всегда надо стремиться к лучшему.

Не кажется ли, что многие приехали ради меня? Мне очень приятно, что публика всегда тепло встречает меня на льду. У Андрея Мозалёва больше игрушек? Ну что поделать (смеётся)», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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