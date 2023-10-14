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Ученица Тутберидзе Аделия Петросян с отрывом лидирует после КП на 1-м этапе ГП России

Ученица Тутберидзе Аделия Петросян с отрывом лидирует после КП на 1-м этапе ГП России
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В Уфе женщины представили свои короткие программы в рамках первого этапа Гран-при России — 2023/2024. Лучшим судьи признали прокат фаворита соревнований — 16-летней ученицы Этери Тутберидзе Аделии Петросян, которая исполнила тройной аксель. Она получила за своё выступление 84,38 балла.

Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап, Уфа. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян – 84, 38 балла.
2. Анна Фролова — 73,39.
3. Елизавета Куликова — 65,64.
4. София Захарова – 62,32.
5. Вероника Малышева – 59,61.
6. Софья Важнова – 57,84.

Завтра, 15 октября, фигуристки представят свои произвольные программы. Прокаты начнутся в 14:30 мск.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 1, Уфа
Женщины. Короткая программа
14 октября 2023, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
84.38
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.39
3
Елизавета Куликова
Москва
65.64
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