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Ученица Тутберидзе Аделия Петросян с отрывом лидирует после КП на 1-м этапе ГП России

В Уфе женщины представили свои короткие программы в рамках первого этапа Гран-при России — 2023/2024. Лучшим судьи признали прокат фаворита соревнований — 16-летней ученицы Этери Тутберидзе Аделии Петросян, которая исполнила тройной аксель. Она получила за своё выступление 84,38 балла.

Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап, Уфа. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян – 84, 38 балла.

2. Анна Фролова — 73,39.

3. Елизавета Куликова — 65,64.

4. София Захарова – 62,32.

5. Вероника Малышева – 59,61.

6. Софья Важнова – 57,84.

Завтра, 15 октября, фигуристки представят свои произвольные программы. Прокаты начнутся в 14:30 мск.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.