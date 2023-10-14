«Отзывы Тарасовой и Кондратюка подбадривают». Петросян — о прокате КП на этапе ГП в Уфе

16-летняя российская фигуристка, воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян прокомментировала свой прокат короткой программы на первом этап Гран-при России, который проходит в Уфе.

«Я очень благодарна публике, не ожидала такого горячего приёма. Хочу поблагодарить каждого болельщика, который поддерживал. Я не устанавливаю, где будут проходить соревнования, но одно из шоу Team Тутберидзе будет проходить в Уфе.

Я считаю, сегодня прокат был лучше, чем на контрольных прокатах — тройной аксель появился. Ехалось примерно так же, но по эмоциям я старалась отдать намного больше. Ещё нужно много работать над этим. И я старалась как можно громче крикнуть в своей дорожке — вроде услышали.

Я люблю выступать на первых этапах, испытанием это не было, потому что до последних не всегда получается доехать (смеётся). Отзывы коллег очень мотивируют, очень нравится программа Матвея Ветлугина. Читала о себе отзывы Татьяны Анатольевны Тарасовой, Марка Кондратюка, Лены Радионовой. Меня это подбадривает, стараюсь идти за счёт этого вперёд», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

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