Ученица Соколовской Елизавета Куликова прокомментировала промежуточное 3-е место в Уфе

15-летняя российская фигуристка Елизавета Куликова, тренирующаяся у Светланы Соколовской, прокомментировала своё третье место на этапе Гран-при России в Уфе по итогам проката короткой программы.

«Как ощущения после проката? Было немного волнительно, но чувствовалась поддержка зрителей. Это очень помогло. Я рада, что выступаю по взрослым.

Кто предложил поставить программу под Пелагею? Предложила Светлана Владимировна, я не отказалась. Я уже каталась под Пелагею на проекте «Ледниковый период. Дети», мне очень понравилось. Я давно хотела поставить программу под Пелагею либо под «Роксэн». Сказали, что под «Роксэн» не будем ставить, а Пелагея сама пришла в голову Светлане Владимировне.

Есть ли особенные эмоции, когда катаешься под русскую песню? Есть, ты чётко понимаешь текст, понимаешь, что ты должен катать, особенно когда трогательная песня. Хочется передать эти эмоции хорошо, ощущения у меня самой до мурашек внутри бывают.

Сосредотачиваюсь на самой себе, не думаю о конкуренции. Хотелось бы побольше баллов? Я понимаю, что я не доделала, что доделала, надо ещё работать над вращениями и над дорожкой.

Чем отличаются выступления на юниорских прокатах от взрослых соревнований? По юниорам сложнее, потому что все маленькие, многие прыгают четверные. Здесь полегче, можно показать взрослое катание. Гораздо комфортнее (улыбается)», — передаёт слова Куликовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.