Анна Фролова: прокатом довольна, выходила, получала удовольствие

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала свой прокат на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе.

«‎Почему глаза слезятся? Я не знаю, какая-то проблема началась ещё в Питере на этой неделе, выхожу с розовыми глазами. Пока не до этого сейчас.

Прокатом довольна в целом, просто выходила, получала удовольствие, вкладывала эмоции в прокат. Получилось хорошо, мне кажется.

Композицию предложил тренер Валентин Николаевич Молотов. У нас было несколько вариантов, песня очень тяжёлая по смыслу. У меня спросили: «Попробуем?», я сказала: «Попробуем». И как-то сложилось всё достаточно удачно. Эта программа о потерях, многие из нас сталкивались с какими-то потерями — близкого человека, друга, возлюбленного. Я тоже с таким сталкивалась, стараюсь прожитые эмоции вложить в прокат. Не тяжело ли такое катать? Не тяжело, мне нравится выплёскивать свои эмоции на льду.

Аделия Петросян назвала моё катание взрослым, могу ли согласиться? Честно сказать, я об этом не задумывалась. Наверное, потому что по-прежнему выхожу кататься в своё удовольствие. Не пытаюсь как-то оценить себя, поставить критерии. Выхожу и стараюсь выдать максимум, как в эмоциональном плане, так и в техническом. Очень приятно, что Аделия так сказала (улыбается). Она замечательная фигуристка, я восхищаюсь выступающими здесь девочками. Всеми.

Ощущаю ли себя представительницей питерской школы фигурного катания? Конечно, ощущаю, я там тренируюсь, там работаю. Мой тренерский штаб из Питера»‎, — сказала Фролова в беседе с корреспондентом «‎Чемпионата»‎ Анастасией Матросовой.