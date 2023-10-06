Анна Фролова одержала победу на Мемориале Панина-Коломенкина

На Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге, завершились соревнования женщин в произвольной программе. Лучшей стала фигуристка Анна Фролова. По итогам выступлений с короткой и произвольной программами спортсменка набрала 215,81 балла и одержала победу в соревнованиях.
Второе место заняла фигуристка Мария Агаева, набравшая в сумме 201,90 балла. Третьей стала Людмила Фурсова. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 201,80 балла.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Одиночное катание, женщины.
1. Анна Фролова – 215,81 балла.
2. Мария Агаева — 201,90.
3. Людмила Фурсова — 201,80.
4. Арина Кшецкая — 185,73.
5. Мария Талалайкина — 183,45.
6. Полина Свириденко — 178,15.
7. Валерия Овчинникова — 168,80.
8. Мария Гоголева — 167,00.
9. Дарья Осипова — 163,97.
10. Софья Чаплыгина — 161,62.