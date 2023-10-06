Анна Фролова одержала победу на Мемориале Панина-Коломенкина

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На Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге, завершились соревнования женщин в произвольной программе. Лучшей стала фигуристка Анна Фролова. По итогам выступлений с короткой и произвольной программами спортсменка набрала 215,81 балла и одержала победу в соревнованиях.

Второе место заняла фигуристка Мария Агаева, набравшая в сумме 201,90 балла. Третьей стала Людмила Фурсова. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 201,80 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Одиночное катание, женщины.

1. Анна Фролова – 215,81 балла.

2. Мария Агаева — 201,90.

3. Людмила Фурсова — 201,80.

4. Арина Кшецкая — 185,73.

5. Мария Талалайкина — 183,45.

6. Полина Свириденко — 178,15.

7. Валерия Овчинникова — 168,80.

8. Мария Гоголева — 167,00.

9. Дарья Осипова — 163,97.

10. Софья Чаплыгина — 161,62.