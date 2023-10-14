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«Это моя счастливая толстовка». Анна Фролова — о мерче Александры Трусовой

«Это моя счастливая толстовка». Анна Фролова — о мерче Александры Трусовой
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Фигуристка Анна Фролова объяснила, почему вышла к журналистам в толстовке из мерча Александры Трусовой.

Фролова стала второй в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Уфе.

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«Как мне мерч Александры Трусовой? Десять из десяти, видите, я в нём выхожу (улыбается). Так сложилось, что я на первый этап в нём пошла, хорошо там выступила и решила, что это моя счастливая толстовка. Их у меня две, и обе с собой.

Как покупала мерч? Это секретик (улыбается).

Как сегодня поддержка на арене? Да, очень чувствовалась поддержка, особенно после проката. Мне нужно 10 секунд вернуться в реальность, и я слышу какие-то возгласы на фоне, это так приятно всегда», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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