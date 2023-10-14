Хавронина/Нарижный — о ритм-танце: прокат был хороший, за исключением захода на поддержку

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный прокомментировали прокат ритм-танца на первом этапе Гран-при России в Уфе.

Хавронина и Нарижный получили от судей 78,37 балла и занимают второе промежуточное место.

Нарижный: Что чувствуем после проката? В целом прокат был хороший, за исключением захода на поддержку. Соскочила рука, так получилось. Всё остальное в целом понравилось.

Хавронина: Как успеваем переключиться после неприятного? Сегодня вечером уже всё будет хорошо, сейчас просто свежие эмоции.

Нарижный: С кем работали над ритм-танцем? Идея была наша совместная, сами что-то придумали, попросили поработать с нами Максима Нестеровича, потом с нашим хореографом Николаем Юрьевичем тоже работали. Растанцовки — это Максим Нестерович, все остальные связки — это мы подготовили с тренерским штабом совместно, искали что-то.

Костюмы — это первый вариант. Хотели на голое тело пиджак, но все посчитали, что Ира какая-то стюардесса, поэтому мы решили изменить концепт. Буквально на днях получили костюмы, ещё их чуть-чуть доработаем. Другие костюмы у нас тоже с собой (улыбается).

Хавронина: Когда успели подготовить второй вариант? После прокатов начали делать, когда приехали из Питера, сразу из «Сапсана» — на примерку, практически уже забирали костюмы.

Чувствовалась ли поддержка болельщиков во время проката? Очень приятно, что наша фан-группа, те, кто приносит, вешает баннеры, нас поддерживают. Это помогает, мы это увидели, когда вышли, это было очень приятно.

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