Леонтьева и Горелкин: выступали последними, немного непривычно в такое время кататься

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин прокомментировали прокат ритм-танца на первом этапе Гран-при России в Уфе.

За своё выступление Леонтьева и Горелкин получили от судей 73,67 балла и занимают промежуточное третье место.

Горелкин: Волнительно и одновременно очень было интересно, как это — соревнования всё же отличаются от контрольных прокатов. В итоге нам понравилось.

Леонтьева: Начало положено, дальше будем двигаться.

Горелкин: Довольны собой на 7 из 10. Была пара ошибок, сегодня старались показать то, что наработали после прокатов.

Леонтьева: Наверное, удобнее, когда мы выступаем днём. Мало кто из ребят тренируется поздно вечером. Плюс выступали последними, для нас немного непривычно в такое время кататься. Но всё равно подстраиваемся, нужно в любой час уметь откатать свою программу.

Горелкин: Скажу от себя: лично я любитель поспать, и для меня главное — выспаться. Неважно, во сколько выступать. Но я очень пунктуальный человек, ни разу не опаздывал.

Леонтьева: Сколько времени уходит на «лук»? Макияж плюс причёска — наверное, часа два с половиной. На прокатах я в 4:50 встала.

Горелкин: Не могу сказать про себя, потому что я не встаю и не навожу причёску два с половиной часа, но посмотрите, какая у меня красавица!

Леонтьева: Его тоже крашу я (смеётся).