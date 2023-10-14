Татьяна Тарасова: Савосин сильно удивил, а ребята любимые очень много ошибались

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы в мужском одиночном катании на первом этапе Гран-при России, который проходит в Уфе.

Лучший результат показал москвич Роман Савосин, который пропускал сезон из-за травмы. Чемпион России Евгений Семененко и Андрей Мозалёв не избежали небольших ошибок и уступают лидеру после короткой программы порядка трёх баллов.

«Савосин сильно удивил, потому что его два года не было, лечил травму. Но подготовился прекрасно, короткую программу отлично отработал, с чем можно поздравить и его, и его тренера. Это стало сюрпризом. А так, ребята любимые очень много ошибались. Всегда ждём от них большего. Нельзя допускать столько ошибок», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Произвольную программу мужчины представят в воскресенье, 15 октября.

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