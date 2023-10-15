Гран-при по фигурному катанию: результаты соревнований 14 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 14 октября, в Уфе в рамках первого этапа Гран-при России по фигурному катанию участники соревнований выступили с короткими программами.

Фигурное катание. Гран-при России. Первый этап. Уфа

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва-Самарская обл.) – 83,70.

2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) – 78,37.

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 73,67.

4. София Качушкина/Марк Волков (Москва-Самарская обл.) – 70,85.

5. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 68,08.

6. Ксения Краусова/Даниил Корочкин (Нижегородская область) – 59,73.

Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян (Москва) – 84, 38.

2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 73,39.

3. Елизавета Куликова (Москва) — 65,64.

4. София Захарова (Санкт-Петербург) – 62,32.

5. Вероника Малышева (Челябинская область) – 59,61.

6. Софья Важнова (Москва) – 57,84.

Мужчины. Короткая программа

1. Роман Савосин (Москва) – 100,89.

2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 97,74.

3. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 97,14.

4. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) – 87,42.

5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 81,26.

6. Владимир Ощепков (Пермский край) – 70,78.