Гран-при по фигурному катанию: результаты соревнований 14 октября

В субботу, 14 октября, в Уфе в рамках первого этапа Гран-при России по фигурному катанию участники соревнований выступили с короткими программами.
Фигурное катание. Гран-при России. Первый этап. Уфа
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва-Самарская обл.) – 83,70.
2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) – 78,37.
3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 73,67.
4. София Качушкина/Марк Волков (Москва-Самарская обл.) – 70,85.
5. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 68,08.
6. Ксения Краусова/Даниил Корочкин (Нижегородская область) – 59,73.
Женщины. Короткая программа
1. Аделия Петросян (Москва) – 84, 38.
2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 73,39.
3. Елизавета Куликова (Москва) — 65,64.
4. София Захарова (Санкт-Петербург) – 62,32.
5. Вероника Малышева (Челябинская область) – 59,61.
6. Софья Важнова (Москва) – 57,84.
Мужчины. Короткая программа
1. Роман Савосин (Москва) – 100,89.
2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 97,74.
3. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 97,14.
4. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) – 87,42.
5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 81,26.
6. Владимир Ощепков (Пермский край) – 70,78.