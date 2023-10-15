Михаил Коляда похвалил Евгения Семененко в эфире Первого канала во время Гран-при России

Российский фигурист, работавший в качестве комментатора на этапе Гран-при России в Уфе, Михаил Коляда отреагировал на прокат Евгения Семененко с четырьмя квадами.

«Молодец, борец, тащил. Делал все, как мог. Прыжки очень высокие, красивые. Молодец», — сказал Коляда в эфире Первого канала.

По результатам выступлений действующий чемпион России Евгений Семененко одержал победу на этапе Гран-при России в Уфе, опередив сенсационно выигравшего короткую программу Романа Савосина более чем на 10 баллов. Семененко набрал 289, 37 балла, у Савосина — 277, 66 балла. Третьим финишировал Андрей Мозалев с результатом 259,47 балла.

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию состоится с 20 по 23 октября в Омске.