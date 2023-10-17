Тарасова — о Ангелополе: мальчик глупый. Уйти-то ушёл, но не знает, как ему быть дальше

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что Валерий Ангелопол после скандального распада танцевального дуэта с Василисой Кагановской стал неугоден для всех тренеров.

«Вы до этого случая с этим Валерием были знакомы? Видели, как он катается? Насчёт кого вы звоните? Просто смешно, насчёт кого вы звоните! Он ушёл от девочки. Ушёл от тренера, который работает на этом льду. У нас не просто так прийти на лёд кататься. У нас нужно быть в группе. Нужно быть у тренера, тренироваться у него. А не просто так: Ангелопол или ещё какой-нибудь идиот придёт типо него и скажет, что он будет кататься. С какой стати?

Он ушёл. У нас есть, как и во всём мире, два часа на всех катках. Ты приезжаешь, платишь деньги за лёд. Получаешь билет, выходишь и катаешься. И никто тебе ничего не говорит. Это же правило. Правило всего мира! Ангелопол, видимо, мальчик глупый, наверное. Не знает ничего. Он уйти-то ушёл, но не знает, как ему быть дальше», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.