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Гран-при России. Этап 2: где смотреть прямую трансляцию

Гран-при России. Этап 2: где смотреть прямую трансляцию
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Завтра, 21 октября, начнутся соревнования взрослых на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске.

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На этом этапе Гран-при России не будут выступать танцевальные дуэты. Соревноваться в Омске предстоит женщинам и мужчинам в одиночном катании, а также спортивным парам. 21 октября участники турнира выступят с короткими программами, а 22 октября представят произвольные программы.

Напомним, на первом этапе Гран-при России, который прошёл в Уфе, лучшей среди женщин стала Аделия Петросян, соревнования мужчин выиграл Евгений Семененко, а победителями соревнований среди танцевальных дуэтов стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

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