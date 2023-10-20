Гран-при России. Этап 2: где смотреть прямую трансляцию

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завтра, 21 октября, начнутся соревнования взрослых на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске.

Смотрите все трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Okko!

На этом этапе Гран-при России не будут выступать танцевальные дуэты. Соревноваться в Омске предстоит женщинам и мужчинам в одиночном катании, а также спортивным парам. 21 октября участники турнира выступят с короткими программами, а 22 октября представят произвольные программы.

Напомним, на первом этапе Гран-при России, который прошёл в Уфе, лучшей среди женщин стала Аделия Петросян, соревнования мужчин выиграл Евгений Семененко, а победителями соревнований среди танцевальных дуэтов стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»

ERID: 2Ranynd9bvQ