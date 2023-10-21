СМИ: скандальный Валерий Ангелопол будет тренироваться в академии Плющенко

Российский фигурист Валерий Ангелопол, ранее выступавший в танцевальном дуэте с Василисой Кагановской, пополнит ряды академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, между Ангелополом и руководством академии уже достигнуты предварительные договорённости. При этом не уточняется, с кем Валерий встанет в пару. Сам Ангелопол от комментариев по теме «Академии Плющенко» отказался.

Напомним, Ангелопол вместе с Кагановской в прошлом сезоне выиграли финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. После расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой, а Валерий отправился на поиски новой команды. Ранее в СМИ появилась информация, что тренерам запретили принимать Ангелопола в свои группы и предоставлять ему лёд для тренировок.