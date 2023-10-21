Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Начало прямой трансляции
02:16 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Горбачёва лидирует по итогам КП на 2-м этапе Гран-при России, Петросян идёт 2-й

Алина Горбачёва лидирует по итогам КП на 2-м этапе Гран-при России, Петросян идёт 2-й
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске женщины представили свои короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Лидером по итогам прокатов стала действующая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, набравшая 75,89 балла. На втором месте идёт ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, на прошлой неделе ставшая победительницей первого этапа Гран-при. Тройку лидеров замыкает Мария Агаева.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Женщины. Короткая программа

1. Алина Горбачёва — 75,89 балла.
2. Аделия Петросян — 71,48.
3. Мария Агаева — 67,22.

Свои произвольные программы Петросян, Горбачёва и другие представят завтра, 22 октября.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Петросян снова не оправдала звание лидера. Это всё потому, что рядом нет Тутберидзе? LIVE
Live
Петросян снова не оправдала звание лидера. Это всё потому, что рядом нет Тутберидзе? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android