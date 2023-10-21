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Алина Горбачёва лидирует по итогам КП на 2-м этапе Гран-при России, Петросян идёт 2-й

В Омске женщины представили свои короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Лидером по итогам прокатов стала действующая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, набравшая 75,89 балла. На втором месте идёт ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, на прошлой неделе ставшая победительницей первого этапа Гран-при. Тройку лидеров замыкает Мария Агаева.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Женщины. Короткая программа

1. Алина Горбачёва — 75,89 балла.

2. Аделия Петросян — 71,48.

3. Мария Агаева — 67,22.

Свои произвольные программы Петросян, Горбачёва и другие представят завтра, 22 октября.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.