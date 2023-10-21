Косторная дебютирует в парах, Кондратюк снова летит за победой. Гран-при в Омске — LIVE!

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию стартует в Омске 21 октября. В этот раз на соревнованиях не будут представлены танцевальные дуэты — но зато впервые после контрольных прокатов мы увидим выступления спортивных пар.

Парников оставили напоследок в расписании, и не зря — ведь чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная выйдет на лёд в паре с Григорием Куницей и впервые будет катать в новой дисциплине на баллы. В соперниках — грозные Анастасия Мишина и Александр Галлямов, собравшие абсолютно все титулы.

Мужской список возглавляет олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк, последняя победа которого датирована как раз вторым этапом прошлогодней серии Гран-при. Марк не побеждал целый год и теперь надеется опередить соперников, среди которых — Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Григорий Фёдоров и не только.

В женском катании одержать вторую победу подряд попробует Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Конкуренция обещала быть более плотной, чем в Уфе, но ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина снялась с соревнований. Теперь навязать борьбу Петросян попробует лишь Алина Горбачёва.

Прокаты стартуют в 12:00 по московскому времени, трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

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