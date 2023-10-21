Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, этап Гран-при в Омске, короткая программа, Алёна Косторная в парах — текстовая трансляция, онлайн

Косторная дебютирует в парах, Кондратюк снова летит за победой. Гран-при в Омске — LIVE!
Екатерина Авдонина
Алёна Косторная и Георгий Куница, Марк Кондратюк
Комментарии
Смотрим второй этап Гран-при России.

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию стартует в Омске 21 октября. В этот раз на соревнованиях не будут представлены танцевальные дуэты — но зато впервые после контрольных прокатов мы увидим выступления спортивных пар.

Парников оставили напоследок в расписании, и не зря — ведь чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная выйдет на лёд в паре с Григорием Куницей и впервые будет катать в новой дисциплине на баллы. В соперниках — грозные Анастасия Мишина и Александр Галлямов, собравшие абсолютно все титулы.

Материалы по теме
Косторную заставили отказаться от «голого» платья. Что будет теперь с костюмом фигуристки?
Эксклюзив
Косторную заставили отказаться от «голого» платья. Что будет теперь с костюмом фигуристки?

Мужской список возглавляет олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк, последняя победа которого датирована как раз вторым этапом прошлогодней серии Гран-при. Марк не побеждал целый год и теперь надеется опередить соперников, среди которых — Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Григорий Фёдоров и не только.

В женском катании одержать вторую победу подряд попробует Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Конкуренция обещала быть более плотной, чем в Уфе, но ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина снялась с соревнований. Теперь навязать борьбу Петросян попробует лишь Алина Горбачёва.

Прокаты стартуют в 12:00 по московскому времени, трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Материалы по теме
Битва учениц Тутберидзе и Плющенко, испытание для Косторной. Всё о Гран-при в Омске
Битва учениц Тутберидзе и Плющенко, испытание для Косторной. Всё о Гран-при в Омске
Гран-при России по фигурному катанию

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android