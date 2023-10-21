Алина Горбачёва высказалась о промежуточном лидерстве на 2-м этапе Гран-при России

Действующая чемпионка России среди юниоров в одиночном фигурном катании Алина Горбачёва оценила промежуточное лидерство по итогам короткой программы на 2-м этапе Гран-при России, который проходит в Омске.

«Волнение, конечно, есть всегда, на каждых соревнованиях, потому что хочется всегда показать лучший результат и хорошо выступить. Очень понравилась арена, публика — очень поддерживали и энергично подбадривали, спасибо большое.

Что я вкладываю в образ? Это очень хороший и интересный образ, я стараюсь его передать и буду стараться с каждым разом передать лучше и лучше. Я стараюсь передать восточную хореографию, мягкость, женственность.

Работать есть всегда над чем. Можно улучшаться как в катании и вращениях, так и в прыжках — добавлять более сложные элементы и улучшать те, что есть сейчас», — сказала Горбачёва в эфире «Первого канала».