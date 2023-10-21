Мишина и Галлямов захватили лидерство на 2-м этапе ГП России, Косторная и Куница идут 5-ми

В Омске спортивные пары представили свои короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Промежуточными лидерами соревнований стали бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Отметим, что титулованные спортсмены начали свой прокат с досадной оплошности: Галлямов оступился и не смог зайти на прыжок, из-за чего пара потеряла элемент.

Отметим, что в Омске также выступает чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, в прошлом году вставшая в пару со своим супругом Георгием Куницей. После короткой программы они идут пятыми с отставанием от лидеров в более 5 баллов.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 73,50 балла.

2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 72,85.

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 72,69.

4. Карина Акопова/Никита Рахманин – 69,21.

5. Алёна Косторная/Георгий Куница – 68,06.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.