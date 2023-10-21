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Провальный прокат короткой программы Кондратюка на этапе Гран-при России в Омске

Провальный прокат короткой программы Кондратюка на этапе Гран-при России в Омске
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Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк крайне неудачно исполнил короткую программу на музыку Brand X Music «Cantos de fuego», в которой он предстаёт в образе тореадора, укрощающего быка.

Марк упал после исполнения четверного лутца, сделал степ-аут на тройном акселе, а в каскад с четверным сальховом добавил только двойной тулуп. За прокат Кондратюк получил 78,96 балла и оказался только на восьмом месте.

И это притом, что сразу трое судей завысили оценку Марка за компоненты. При таком количестве ошибок «девятки» ставить нельзя, однако в протоколе Кондратюка их набралось пять.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

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